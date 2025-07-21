Супруга президента США Дональда Трампа Мелания может влиять на решения мужа и представлять опасность для России, сообщает газета «Взгляд». Автор не исключает, что первая леди Штатов активно лоббирует интересы Украины, воздействуя на внешнеполитический курс американского лидера.

Как отмечает источник, в украинских кругах Меланию уже окрестили «агентом Киева» за содействие в возобновлении поставок американского вооружения. Это сделало её популярной фигурой среди сторонников Владимира Зеленского.

«Мелания – единственная из ближнего круга, кого президент не может уволить за несовпадение с его образом и за то, что она напоминает ему о задачах, которые он не решил, и о гештальтах, которые не закрыл. А он этого терпеть не может, предпочитая делать вид, будто о не поддавшихся его усилиям проблемах можно забыть», — пишет издание.