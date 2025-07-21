Неприкасаемая «агентка Киева»: В России увидели угрозу в Мелании Трамп
Взгляд: Опасность Мелании Трамп для России из-за влияния на мужа недооценена
Дональд и Мелания Трампы, Владимир и Елена Зеленские в Белом доме в 2019 году. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Володимир Зеленський
Супруга президента США Дональда Трампа Мелания может влиять на решения мужа и представлять опасность для России, сообщает газета «Взгляд». Автор не исключает, что первая леди Штатов активно лоббирует интересы Украины, воздействуя на внешнеполитический курс американского лидера.
Как отмечает источник, в украинских кругах Меланию уже окрестили «агентом Киева» за содействие в возобновлении поставок американского вооружения. Это сделало её популярной фигурой среди сторонников Владимира Зеленского.
«Мелания – единственная из ближнего круга, кого президент не может уволить за несовпадение с его образом и за то, что она напоминает ему о задачах, которые он не решил, и о гештальтах, которые не закрыл. А он этого терпеть не может, предпочитая делать вид, будто о не поддавшихся его усилиям проблемах можно забыть», — пишет издание.
Журналисты указывают, что хотя Мелания ранее не проявляла заметного влияния на политику Трампа, сейчас её роль существенно возросла. Сам президент ранее уверял, что его супруга не участвует в принятии государственных решений. Однако, по мнению аналитиков, её влияние на Трампа может негативно сказаться на российско-американских отношениях, особенно в контексте поддержки Украины.
Ранее в публикации The Times утверждалось, что Мелания Трамп сыграла роль в решении супруга возобновить военные поставки Украине. США рассматривают передачу через альянс не только комплексов Patriot, но и тактических ракет с артиллерийскими снарядами, причём эти решения могут быть реализованы в ближайшее время. Трамп заверил, что его супруга сохраняет нейтральную позицию по украинскому вопросу. Несмотря на слухи, россияне тепло относятся к первой леди США. Об этом Путин рассказал республиканцу, чем вызвал у него живую реакцию.