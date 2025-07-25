Слухи о политической активности Мелании Трамп и силе её влияния на супруга сильно преувеличены. В этом уверен журналист кремлёвского пула, автор телеграм-канала «Юнашев Live» Александр Юнашев. По его словам, такой нарратив, конечно, выгоден официальному Киеву, который тяготеет к звёздной мишуре и которому льстят эффектные жесты в свой адрес и прочие таблоидные победы. Только вот раньше, напоминает собеседник Life.ru, считалось, что Мелания болеет за другую команду.

Госпожа Трамп, достаточно аполитичная сама по себе, уже не первый раз по прихоти СМИ становится тайным агентом и шпионкой. Правда, раньше считалось, что работает она...на Россию. Мол, и родилась она в Словении (которая на тот момент была частью коммунистической Югославии), и, якобы, кто-то из предков был партийным работником, и слишком она приветливо улыбалась Путину во время первого президентского срока мужа. журналист Александр Юнашев

В отношениях между супругами журналист особо копаться не стал, но отметил, что при изначальной пропасти в статусах и возрасте между Меланией и Дональдом вряд ли можно рассчитывать, что Трамп — опытный бизнесмен и политик — будет принимать решения, основываясь на суждениях бывшей модели.

«Хотя сами их взаимоотношения назвать безоблачными сложно. Да, «двоечку» Мелания Дональду не прописывала, и позора Макрона Трамп не испытывал. Но публичная демонстрация недовольства супругом для нее — практически норма», — указал журналист.