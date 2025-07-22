Историк объяснил Life.ru, почему супруги президентов часто играют роль «советника без портфеля»

Личная жизнь правителей на протяжении всей истории оказывала значительное влияние на принимаемые ими решения. Многие политики обсуждали свои действия с жёнами, которые становились для них самыми влиятельными советчиками. Порой такие союзы были очень эффективны. Об этом в беседе с Life.ru рассказал историк Олег Шишкин, комментируя сообщения о том, что президент США Дональд Трамп изменил риторику в отношении России из-за своей супруги Мелании.

Эксперт подчеркнул, что на протяжении истории жёны всегда влияли на своих мужей-правителей. Хороший пример — Исабель Мартинес де Перон, аргентинский лидер и первая в мире женщина-президент, которая стала даже более известна, чем её супруг Хуан Доминго Перон, также руководивший Аргентиной.

«Конечно, жена влияет на политического деятеля, это безусловно. У нас есть пример французской королевы Марии-Антуанетты, которая влияла на своего супруга — короля Франции Людовика XVI. Может быть, влияла на супруга и жена генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Конечно, влияла на супруга жена основателя СССР Владимира Ленина, Надежда Крупская, потому что она его поддерживала в трудных обстоятельствах и сквозь пальцы смотрела на его романы вне их личных отношений», — рассказал он.

Вообще-то, такие союзы, как у Дональда и Мелании, бывают очень эффективны. Имельда Маркос, жена диктатора Филиппин Маркоса, тоже хороший тому пример. Но это мы рассматриваем уже вариант на грани фола, когда они преступные сообщества создают. То есть случай Трампа и его жены — далеко не первый в истории. Олег Шишкин Историк

Личная жизнь для политического деятеля — это очень важная часть его решений. Жена имеет свойство влиять, констатировал эксперт. Тем более что политический деятель обсуждает свою работу именно с женой. У него могут быть и победы, и поражения, запутанные ситуации. В этом случае женщина начинает выполнять роль внутреннего голоса героя. С другой стороны, мы, например, ничего не помним о муже премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Многие даже не знают, как его звали (мужем Тэтчер был британский бизнесмен, военный и общественный деятель сэр Денис Тэтчер. — прим. Life.ru), а он наверняка влиял на политику «железной леди», добавил историк.

«За сильными политиками стоят их сильные властные жёны. И вот с [президентом СССР Михаилом] Горбачёвым, кстати, довольно яркая история. Раиса Максимовна была, наверное, важной частью этого тандема. Кстати, и жена [первого президента Российской Федерации Бориса] Ельцина тоже. Поэтому это люди влиятельные. Я даже не знаю, кто может быть более влиятельным для политического деятеля, чем его супруга», — заключил собеседник Life.ru.