Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 10:29

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Candelori

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Candelori

Президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО — подразделения ООН по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия. Белый дом счёл, что организация поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам.

«Президент Трамп принял решение вывести США из ЮНЕСКО, которая поддерживает прогрессивные, вызывающие разногласия культурные и социальные инициативы, полностью противоречащие разумной политике, за которую американцы голосовали в ноябре», — объяснила в комментарии газете New York Post заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

В России оценили перспективы возможного выхода США из ООН
В России оценили перспективы возможного выхода США из ООН

А в начале года Трамп прекратил членство Штатов в ВОЗ из-за «несправедливых взносов Вашингтона в организацию». Президент Штатов отметил, что за время его первого срока Америка при населении около 350 миллионов человек ежегодно отчисляла организации 500 миллионов долларов. В то же время Китай с населением более 1,4 миллиарда тратил всего 39 миллионов.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • юнеско
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar