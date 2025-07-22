Президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО — подразделения ООН по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия. Белый дом счёл, что организация поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам.

А в начале года Трамп прекратил членство Штатов в ВОЗ из-за «несправедливых взносов Вашингтона в организацию». Президент Штатов отметил, что за время его первого срока Америка при населении около 350 миллионов человек ежегодно отчисляла организации 500 миллионов долларов. В то же время Китай с населением более 1,4 миллиарда тратил всего 39 миллионов.