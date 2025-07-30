Госдеп: США готовы к негативным последствиям новых санкций против России

Власти США считают, что учли все возможные негативные последствия новых санкций против России и её партнёров. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Тэмми Брюс.

По её словам, американский лидер Дональд Трамп не склонен принимать спонтанных решений. Брюс настаивает, что возможные негативные последствия санкций против Москвы для Вашингтона учитывались изначально.

Глава пресс-службы Госдепа добавила, что американские власти допускают ужесточение антироссийской санкционной кампании. Вопрос об экономическом давлении на РФ, включая вторичные санкции, обсуждался неоднократно, так как некоторые страны получают выгоду от импорта российских энергоносителей. При этом Брюс подчеркнула, что окончательное решение по этому вопросу остаётся за президентом США.

Представитель внешнеполитического ведомства также отметила, что республиканец проявлял «терпение». По её словам, Трамп заявляет о приверженности дипломатическому урегулированию конфликтов.