Глава МИД Украины Сибига анонсировал синхронизацию всех антироссийских санкций
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В ближайшие недели ожидается согласование всех международных санкционных мер в отношении России. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, как передаёт издание «РБК-Украина».
Министр охарактеризовал позицию американского президента Дональда Трампа по российскому вопросу как последовательную и жёсткую. По его утверждению, «российская сторона сознательно затягивает конфликт и отказывается от перемирия».
Сибига акцентировал необходимость скорейшей координации санкционных режимов. Он отметил, что сейчас крайне важно объединить усилия для создания мощного санкционного механизма, который сможет существенно «ударить по военному финансированию России». По словам министра, только согласованные действия международного сообщества могут оказать «реальное давление на Москву».
Ранее сегодня президент США объявил о 10-дневном сроке для достижения прекращения огня на Украине, после которого США планируют ввести жёсткие вторичные санкции против РФ. При этом он выразил сомнения в эффективности их воздействия на Россию. Глава Белого дома отмечал, что намерен самостоятельно определять санкционную политику в отношении РФ.