Глава МИД Украины Сибига анонсировал синхронизацию всех антироссийских санкций

В ближайшие недели ожидается согласование всех международных санкционных мер в отношении России. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, как передаёт издание «РБК-Украина».

Министр охарактеризовал позицию американского президента Дональда Трампа по российскому вопросу как последовательную и жёсткую. По его утверждению, «российская сторона сознательно затягивает конфликт и отказывается от перемирия».