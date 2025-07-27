Украина ввела 18 пакетов санкций ЕС против России, Китая и Ирана

Украина ввела в действие 18 санкционных пакетов ЕС, направленных против физических и юридических лиц из России, Китая, Ирана и других стран. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Утвердил новые санкционные решения... Все 18 пакетов санкций полностью синхронизированы и действуют на Украине. Сейчас из 18-го санкционного пакета применены ограничения, в частности, к структурам, связанным с российским теневым танкерным флотом. Также он касается 53 физических и юридических лиц — российских, китайских, иранских из других стран», — написал Зеленский.

Как уточнил уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, ограничения затронули компании и физических лиц, участвующих в добыче и переработке редкоземельных металлов для производства беспилотников, а также связанных с поставками военных технологий. Всего идентифицировали 8 физических и 45 юридических лиц.

Среди мер воздействия — блокировка активов на территории Украины, отзыв лицензий, запрет на официальные визиты, передачу объектов интеллектуальной собственности, а также расторжение торговых соглашений, приостановка культурных и научных обменов и лишение украинских государственных наград.