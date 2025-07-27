Зеленский ввёл санкции против 90 российских компаний
Украина наложила санкции на 90 компаний РФ, добывающих стратегические металлы
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Главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против более 90 российских компаний, занимающихся добычей редкоземельных и редких металлов. Эти материалы используются в производстве электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников, что делает их стратегически важными для военной промышленности.
На официальном сайте правительства Украины опубликован документ о введении ограничительных мер, однако конкретный список компаний и лиц пока не обнародован. Зеленский заявил, что эти санкции направлены на ослабление российского военного производства.
Ранее Владимир Зеленский повторно выступил с призывом к усилению санкционного давления на государства и организации, поддерживающие Россию. Украинский лидер отметил необходимость введения западными странами жёстких вторичных ограничительных мер, параллельно настаивая на увеличении поставок систем ПВО и специализированных беспилотников-перехватчиков для украинской армии.