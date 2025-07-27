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Регион
27 июля, 17:54

Зеленский ввёл санкции против 90 российских компаний

Украина наложила санкции на 90 компаний РФ, добывающих стратегические металлы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Happy Johnny

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Happy Johnny

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против более 90 российских компаний, занимающихся добычей редкоземельных и редких металлов. Эти материалы используются в производстве электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников, что делает их стратегически важными для военной промышленности.

На официальном сайте правительства Украины опубликован документ о введении ограничительных мер, однако конкретный список компаний и лиц пока не обнародован. Зеленский заявил, что эти санкции направлены на ослабление российского военного производства.

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Ранее Владимир Зеленский повторно выступил с призывом к усилению санкционного давления на государства и организации, поддерживающие Россию. Украинский лидер отметил необходимость введения западными странами жёстких вторичных ограничительных мер, параллельно настаивая на увеличении поставок систем ПВО и специализированных беспилотников-перехватчиков для украинской армии.

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Анастасия Никонорова
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