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Регион
26 июля, 11:40

В Сербии сделали заявление о санкциях против России

Мацут: Сербия не планирует вводить санкции против РФ при нынешнем правительстве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /FatihYavuz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /FatihYavuz

Сербия не планирует вводить санкции против России при нынешнем правительстве. Об этом заявил премьер-министр страны Джуро Мацут, сообщает портал Blic.

«Что касается внешней политики, то я хочу ещё раз подчеркнуть с самого начала, что, пока я являюсь премьер-министром, мы не будем вводить санкции против Российской Федерации», — сказал он на заседании, посвящённом первым 100 дням работы кабмина.

Вучич: Сербия движется в ЕС, однако необходимо новое надпартийное движение
Вучич: Сербия движется в ЕС, однако необходимо новое надпартийное движение

Ранее министр по вопросам европейской интеграции страны Неманья Старович заявил, что Сербия готова поддержать санкции ЕС против РФ в случае, если получат гарантии вступления в союз. Он также подчеркнул, что Белград с самого начала конфликта на Украине занял осуждающую позицию, однако не рассматривает санкции как действенный инструмент.

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Александра Мышляева
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