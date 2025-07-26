В Сербии сделали заявление о санкциях против России

Сербия не планирует вводить санкции против России при нынешнем правительстве. Об этом заявил премьер-министр страны Джуро Мацут, сообщает портал Blic.

«Что касается внешней политики, то я хочу ещё раз подчеркнуть с самого начала, что, пока я являюсь премьер-министром, мы не будем вводить санкции против Российской Федерации», — сказал он на заседании, посвящённом первым 100 дням работы кабмина.