Вучич: Сербия движется в ЕС, однако необходимо новое надпартийное движение

Сербия движется к вступлению в Евросоюз, однако для реализации независимой политики стране необходимо новое надпартийное движение. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

«Да, мы на европейском пути, но вещи в мире с драматичной скоростью меняются. Когда все говорили, что Вучич введёт санкции (против РФ — прим. Life.ru), этот Вучич от вашего имени и из-за вас не вводил санкции», — заявил он на митинге в поддержку нового широкого надпартийного движения «За народ и государство».

Лидер страны вновь заявил о масштабном иностранном вмешательстве в дела республики. По его словам, зарубежные силы на протяжении многих лет инвестировали миллиарды евро в подрыв стабильности Сербии через СМИ, судебную систему и университеты, чтобы «не допустить усиления страны в регионе». Относительно продолжающихся протестов глава государства сделал категоричное заявление, подчеркнув, что все требования демонстрантов уже исчерпаны. Вучич несколько раз повторил эту позицию, давая понять, что диалог с протестующими более не ведётся.