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Регион
17 мая, 21:31

Вучич: Сербия движется в ЕС, однако необходимо новое надпартийное движение

Президент Сербии Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Сербии Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Сербия движется к вступлению в Евросоюз, однако для реализации независимой политики стране необходимо новое надпартийное движение. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

«Да, мы на европейском пути, но вещи в мире с драматичной скоростью меняются. Когда все говорили, что Вучич введёт санкции (против РФ — прим. Life.ru), этот Вучич от вашего имени и из-за вас не вводил санкции», — заявил он на митинге в поддержку нового широкого надпартийного движения «За народ и государство».

Лидер страны вновь заявил о масштабном иностранном вмешательстве в дела республики. По его словам, зарубежные силы на протяжении многих лет инвестировали миллиарды евро в подрыв стабильности Сербии через СМИ, судебную систему и университеты, чтобы «не допустить усиления страны в регионе». Относительно продолжающихся протестов глава государства сделал категоричное заявление, подчеркнув, что все требования демонстрантов уже исчерпаны. Вучич несколько раз повторил эту позицию, давая понять, что диалог с протестующими более не ведётся.

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Ранее Вучич заявил, что распад прежнего «коллективного Запада» открывает перед Сербией новые возможности на пути к вступлению в Европейский союз. Он добавил, что провёл рабочий ужин с высокопоставленными представителями ЕС. Встреча прошла продуктивно и вселила в него оптимизм относительно европейских перспектив Сербии.

Александра Мышляева
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