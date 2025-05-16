Вучич шокировал коллег на саммите ЕС словами о смерти коллективного Запада

Президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что распад прежнего «коллективного Запада» открывает для Сербии новые возможности на пути к членству в Евросоюзе. Об этом он сказал находясь на саммите Европейского союза в Тиране.

«Сегодня стало понятно, что так, как мы представляли коллективный Запад, подобного больше нет. Это нам даёт дополнительные возможности для прогресса в Европе и в то же время работать с партнёрами ещё лучше и быстрее», — сказал глава сербского государства.

Он также заявил, что накануне провёл рабочий ужин с высокопоставленными представителями ЕС, включая председателя Евросовета Антониу Кошту, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и премьер-министра Польши Дональда Туска. По окончании встречи президент Сербии поблагодарил Туска за поддержку Западных Балкан и доброжелательное отношение к Сербии. По словам президента, прошедшая беседа была продуктивной и вселила в него оптимизм относительно перспектив Сербии на европейском направлении.