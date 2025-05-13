Вучич констатировал, что его поездка в Россию вызвала недовольство в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя визит председателя Европейского совета Антониу Кошты, заявил, что в Брюсселе выразили недовольство его поездкой в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Однако он подчеркнул, что курс на вступление Сербии в Европейский союз остаётся неизменным.

«Я хорошо понимаю, что восприятие моей поездки в Москву у других не совпадает с нашим. Тем не менее, политическая воля Сербии — оставаться на европейском пути, ускорить процесс интеграции и открыть новый кластер переговорной платформы уже в июне или октябре», — отметил Вучич.

Он признал, что атмосфера вокруг сербско-европейских отношений осложнилась, но выразил уверенность, что в Европе проявят понимание и страна получит «зелёный свет» на дальнейшие переговоры. Вучич также подчеркнул значимость экономических связей с ЕС, указав, что четыре из десяти крупнейших экспортёров в Сербии — компании из стран Европейского союза, а экспорт в ЕС составляет 52% от общего объема экспорта стран Западных Балкан.

«Сербия — на европейском пути. Иногда у неё непослушный президент, но даже в этом случае курс страны на членство в ЕС никогда не подвергался сомнению. Это наш осознанный выбор и стратегическая цель», — заключил сербский лидер.