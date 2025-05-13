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Регион
13 мая, 10:34

Европарламент устроил проверку в отношении депутатов, прибывших на День Победы в Москву

Европарламент начал проверку после поездки депутатов на Парад Победы в Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В Европарламенте инициировано расследование в связи с визитом группы депутатов в Москву на торжества, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил кипрский парламентарий и видеоблогер Фидиас Панайоту в социальной сети X.

«Должен сказать вам, что наш визит в Москву с другими евродепутатами совершенно не понравился Европарламенту, он начал уже расследование против нас», — заявил он в своей публикации.

Панайоту объяснил, что причиной поездки стало разочарование бездействием Европарламента в урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, за три года Европарламент лишь поставлял оружие и финансовую помощь Киеву. Блогер также призвал Россию и Украину всё же сесть за стол переговоров.

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Напомним, что на Параде Победы в Москве лично присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Кубы Мигель Диас-Канель. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин поблагодарил мировых лидеров, которые приехали в столицу и не испугались сторонних угроз.

Алиса Хуссаин
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