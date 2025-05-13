Европарламент устроил проверку в отношении депутатов, прибывших на День Победы в Москву

В Европарламенте инициировано расследование в связи с визитом группы депутатов в Москву на торжества, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил кипрский парламентарий и видеоблогер Фидиас Панайоту в социальной сети X.

«Должен сказать вам, что наш визит в Москву с другими евродепутатами совершенно не понравился Европарламенту, он начал уже расследование против нас», — заявил он в своей публикации.