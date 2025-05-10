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10 мая, 02:50

Мадуро поздравил Россию с Днём Победы и назвал впечатляющим парад в Москве

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на Параде Победы. Обложка © Соцсети Николаса Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на Параде Победы. Обложка © Соцсети Николаса Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Россию с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и назвал парад на Красной площади впечатляющим. Свое обращение он опубликовал в соцсетях.

«Поздравляю президента Владимира Путина и весь народ России с Днём Победы. Венесуэла присутствует! Мы стали свидетелями военного парада высокого уровня, посвящённого 80-летию победы Красной армии над нацизмом и фашизмом», — подчеркнул глава южноамериканского государства.

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Напомним, торжества по случаю юбилея Победы в Москве завершились масштабным салютом. За десять минут столичное небо озарили свыше 10 тысяч фейерверков различных калибров — от 105 до 310 мм. Залпы производились с 16 исторических площадок во всех административных округах силами Гвардейского салютного дивизиона Московского военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.

Андрей Васильев
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