Мадуро поздравил Россию с Днём Победы и назвал впечатляющим парад в Москве

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Россию с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и назвал парад на Красной площади впечатляющим. Свое обращение он опубликовал в соцсетях.

«Поздравляю президента Владимира Путина и весь народ России с Днём Победы. Венесуэла присутствует! Мы стали свидетелями военного парада высокого уровня, посвящённого 80-летию победы Красной армии над нацизмом и фашизмом», — подчеркнул глава южноамериканского государства.