Мадуро поздравил Россию с Днём Победы и назвал впечатляющим парад в Москве
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на Параде Победы. Обложка © Соцсети Николаса Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Россию с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и назвал парад на Красной площади впечатляющим. Свое обращение он опубликовал в соцсетях.
«Поздравляю президента Владимира Путина и весь народ России с Днём Победы. Венесуэла присутствует! Мы стали свидетелями военного парада высокого уровня, посвящённого 80-летию победы Красной армии над нацизмом и фашизмом», — подчеркнул глава южноамериканского государства.
Напомним, торжества по случаю юбилея Победы в Москве завершились масштабным салютом. За десять минут столичное небо озарили свыше 10 тысяч фейерверков различных калибров — от 105 до 310 мм. Залпы производились с 16 исторических площадок во всех административных округах силами Гвардейского салютного дивизиона Московского военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.