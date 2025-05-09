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9 мая, 19:20

В Москве прошёл праздничный салют в честь 80-летия Победы

Празднование 80-летия со Дня Победы в Москве завершилось салютом. В течение десяти минут небо над российской столицей украшали свыше 10 тысяч фейерверков различных типов и цветов. Life.ru публикует видео праздничного фейерверка.

Праздничный салют в честь 80-летия Победы. Видео © Life.ru

Праздничный салют произвели военнослужащие отдельного Гвардейского салютного дивизиона Московского военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Запуски были из 72 специальных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров с 16 исторических площадок во всех административных округах.

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Напомним, 9 мая в Москве состоялся Парад Победы. Он открылся 10-минутной речью Владимира Путина, после которой началась пешая часть. Life.ru публиковал полную запись выступления главы РФ. Когда президент покидал Красную площадь, зрители приветствовали его криками «Россия! Россия!». Мировая пресса осталась в восторге от события на Красной площади, наградив его эпитетом «грандиозный». Торжество посетили многие лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и многие другие.

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Life.ru

Артур Лапсаков
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