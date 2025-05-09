В Москве прошёл праздничный салют в честь 80-летия Победы

Празднование 80-летия со Дня Победы в Москве завершилось салютом. В течение десяти минут небо над российской столицей украшали свыше 10 тысяч фейерверков различных типов и цветов. Life.ru публикует видео праздничного фейерверка.

Праздничный салют произвели военнослужащие отдельного Гвардейского салютного дивизиона Московского военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Запуски были из 72 специальных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров с 16 исторических площадок во всех административных округах.