На Поклонной горе представили «народный памятник» из монет, гильз и орденов ВОВ

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Поклонной горе в Москве установлен памятник «Живая память благодарных поколений». Монумент выполнен в форме солдатского письма и отлит из сплава, в который вошли пять миллионов советских монет, а также гильзы и медали.

Это уже третий памятник в рамках одноимённого проекта. Первый был открыт в Минске в 2022 году, второй — в Брестской крепости в 2024-м. Автором идеи выступил белорусский общественный деятель и паралимпиец Алексей Талай. Именно он предложил создать памятники, которые будут символизировать коллективную благодарность потомков. Для их изготовления семья президента Белоруссии Александра Лукашенко передала коллекцию монет. В работе над московским монументом активное участие принял и президент России Владимир Путин.

Талай подчеркнул, что сегодня особенно важно напоминать молодому поколению о подвиге предков, поскольку некоторые, по его словам, утратили связь с исторической правдой. По его замыслу, участие в проекте — это способ вовлечь молодёжь в общее дело и дать возможность каждому внести личный вклад в сохранение памяти.