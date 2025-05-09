В столице Венесуэлы возвели памятник «Знамя Победы над Рейхстагом»
День Победы отмечают не только в России. Праздничные мероприятия в честь 80-летия Великой Победы проходят по всему миру. Так, в столице Венесуэлы возвели памятник «Знамя Победы над Рейхстагом».
Как сообщает 360.ru, 15-метровый бронзовый монумент расположен в центре Каракаса. Памятная композиция единовременно символизирует дружбу между Россией и Венесуэлой и признание огромного вклада СССР в борьбу против фашизма.
Кроме того, в Палестине в честь Дня Победы прошла акция «Бессмертный полк». В бразильских городах Сан-Карлос и Рио-де-Жанейро состоялись праздничные концерты.
Напомним, 9 Мая на Красной площади прошёл Парад Победы. В масштабном мероприятии приняли участие военнослужащие из союзных стран и ветераны СВО. Москва приняла высоких гостей со всего мира. Президент России Владимир Путин с трибуны объявил минуту молчания. Глава государства отметил, что советские войска определили исход всей Второй мировой войны. В то же время политик подчеркнул, что разгром нацизма был достигнут общими усилиями.
Life.ru