День Победы отмечают не только в России. Праздничные мероприятия в честь 80-летия Великой Победы проходят по всему миру. Так, в столице Венесуэлы возвели памятник «Знамя Победы над Рейхстагом».

Как сообщает 360.ru, 15-метровый бронзовый монумент расположен в центре Каракаса. Памятная композиция единовременно символизирует дружбу между Россией и Венесуэлой и признание огромного вклада СССР в борьбу против фашизма.