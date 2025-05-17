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Регион
16 мая, 22:57

«Хорошая новость»: Вучич оценил российско-украинские переговоры в Стамбуле

Вучич: Обмен пленными между Россией и Украиной даёт надежду

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Сербии Александр Вучич назвал договорённость об обмене пленными между Россией и Украиной, достигнутую на переговорах в Стамбуле, важным шагом к началу диалога. Возвращение на родину тысячи российских и украинских военнопленных он расценил как позитивный сигнал, который может привести к новым результатам.

«Это хорошая новость, значит — они начали разговаривать. Значит, дойдёт и до каких-то других результатов», — заявил Вучич в эфире TV Pink

Однако сербский лидер выразил сомнения в скором завершении конфликта. По его мнению, российская сторона, осознавая своё преимущество на поле боя, стремится укрепить свои позиции перед дальнейшими переговорами.

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Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между Россией и Украиной, которые первоначально были запланированы на 15 мая. Делегацию России, состоящую из 11 человек, возглавил Владимир Мединский, в то время как украинскую сторону представлял министр обороны Рустем Умеров с командой из 12 участников. Встреча продолжалась примерно два часа.

Артём Гапоненко
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