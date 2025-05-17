«Хорошая новость»: Вучич оценил российско-украинские переговоры в Стамбуле

Президент Сербии Александр Вучич назвал договорённость об обмене пленными между Россией и Украиной, достигнутую на переговорах в Стамбуле, важным шагом к началу диалога. Возвращение на родину тысячи российских и украинских военнопленных он расценил как позитивный сигнал, который может привести к новым результатам.

«Это хорошая новость, значит — они начали разговаривать. Значит, дойдёт и до каких-то других результатов», — заявил Вучич в эфире TV Pink