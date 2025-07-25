Стали известны условия Сербии для поддержки антироссийской позиции ЕС
Старович: Если Сербия вступит в ЕС, мы готовы поддержать санкции против России
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Сербские власти готовы поддержать санкции Евросоюза против России, но только в случае, если получат реальные гарантии вступления в ЕС. Об этом сообщил министр по вопросам европейской интеграции страны Неманья Старович в интервью австрийскому изданию Der Standard.
Министр уточнил, что Белград может пойти на такой шаг лишь за несколько месяцев до возможного присоединения к Евросоюзу. При этом он напомнил, что Сербия с самого начала осудила конфликт на Украине, но не считает введение санкций эффективной мерой. По мнению Старовича, рестрикции не окажут ощутимого давления на Россию, зато способны нанести серьёзный урон экономике самой Сербии. Поэтому, по его словам, страна действует прагматично и не собирается рисковать ради политических решений, не подкреплённых конкретными перспективами членства.
Напомним, что 18 июля Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против России. Решение подтвердил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен. На новые рестрикции отреагировал и Пекин: в Министерстве коммерции Китая предупредили, что готовы принять ответные меры, поскольку ограничения со стороны ЕС ущемляют интересы китайских компаний и финансовых структур.