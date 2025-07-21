Китай выдвинул ЕС требование из-за санкций против России без разрешения Совбеза ООН

Министерство коммерции Китая объявило о готовности принять решительные меры в ответ на очередной, 18-й по счёту, пакет антироссийских санкций, введённых Евросоюзом. Ведомство подчеркнуло, что подобные действия европейских стран ущемляют права национальных предприятий и финансовых организаций.

В официальном заявлении Пекина звучит призыв к европейским партнёрам немедленно прекратить включение китайских компаний в санкционные списки. Китайская сторона намерена отстаивать интересы своих бизнес-структур всеми доступными способами. В министерстве отметили, что санкции ЕС противоречат духу взаимного понимания, достигнутому на высоком уровне между КНР и Евросоюзом. Такие меры наносят ощутимый урон торгово-экономическому сотрудничеству и финансовым связям двух сторон.