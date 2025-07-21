Китай выдвинул ЕС требование из-за санкций против России без разрешения Совбеза ООН
Китай пригрозил ЕС решительными мерами в ответ на 18-й пакет санкций против РФ
Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Министерство коммерции Китая объявило о готовности принять решительные меры в ответ на очередной, 18-й по счёту, пакет антироссийских санкций, введённых Евросоюзом. Ведомство подчеркнуло, что подобные действия европейских стран ущемляют права национальных предприятий и финансовых организаций.
В официальном заявлении Пекина звучит призыв к европейским партнёрам немедленно прекратить включение китайских компаний в санкционные списки. Китайская сторона намерена отстаивать интересы своих бизнес-структур всеми доступными способами. В министерстве отметили, что санкции ЕС противоречат духу взаимного понимания, достигнутому на высоком уровне между КНР и Евросоюзом. Такие меры наносят ощутимый урон торгово-экономическому сотрудничеству и финансовым связям двух сторон.
«Китай выражает категорическое недовольство и решительный протест. КНР последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных СБ ООН», — сказано в публикации.
Ранее Евросоюз анонсировал введение 18-го пакета санкций против России. На этот раз туда вошли 105 танкеров и 22 банка. ЕС также решил запретить все операции с РФПИ и его дочерними структурами. При этом в НАТО продолжают угрожать Китаю, Бразилии и Индии, которые сотрудничают с РФ по многим направлениям.