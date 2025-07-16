Генсек НАТО Рютте пригрозил Индии, Китаю и Бразилии санкциями из-за России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратил внимание на потенциальные последствия для Индии, Китая и Бразилии в случае продолжения торговых отношений с Россией. По его словам, эти страны могут столкнуться с серьёзными экономическими потерями из-за возможных вторичных санкций со стороны США. Об этом пишет Reuters.

Рютте призвал лидеров указанных государств использовать своё влияние на российского президента Владимира Путина, чтобы побудить его к возобновлению мирных переговоров. Он подчеркнул, что бездействие в этом вопросе может привести к значительным санкционным мерам, которые «могут очень сильно ударить» по экономикам этих стран.