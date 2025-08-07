Радио Судного дня вышло в эфир сразу после согласования встречи Путина и Трампа
Радиостанция УВБ-76 передала 7 августа новое сообщение
Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня», снова активизировалась и передала новое сообщение в эфир. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», специализирующийся на мониторинге активности данного передатчика.
Послание от «Жужжалки» появилось вскоре после новостей о готовящейся встрече между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В 12:33 по московскому времени прозвучала следующая последовательность: «НЖТИ 75382 НОСОРОТ 5674 9903».
Ранее вышло другое послание от радиостанции «Судного дня» (УВБ-76). «Жужжалка» говорила о некой кассирше. До этого, вслед за отказом США предоставить Украине вооружение, Радио Судного дня вышло в эфир с сообщением «умелец».