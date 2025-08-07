Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 13:03

Радио Судного дня вышло в эфир сразу после согласования встречи Путина и Трампа

Радиостанция УВБ-76 передала 7 августа новое сообщение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Benjamin Clapp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Benjamin Clapp

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня», снова активизировалась и передала новое сообщение в эфир. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», специализирующийся на мониторинге активности данного передатчика.

Послание от «Жужжалки» появилось вскоре после новостей о готовящейся встрече между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В 12:33 по московскому времени прозвучала следующая последовательность: «НЖТИ 75382 НОСОРОТ 5674 9903».

Роскомнадзор не раскрыл информацию о регистрации Радиостанции Судного дня
Роскомнадзор не раскрыл информацию о регистрации Радиостанции Судного дня

Ранее вышло другое послание от радиостанции «Судного дня» (УВБ-76). «Жужжалка» говорила о некой кассирше. До этого, вслед за отказом США предоставить Украине вооружение, Радио Судного дня вышло в эфир с сообщением «умелец».

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Встреча Путина и Трампа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar