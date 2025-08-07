Роскомнадзор не раскрыл информацию о регистрации Радиостанции Судного дня

Роскомнадзор отказался раскрывать дату основания и регистрации радиостанции УВБ-76, которую в народе называют «Жужжалкой» или «Радиостанцией Судного дня». Об этом пишет РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что сведения о средствах радиоэлектронной связи и их владельцах предоставляются исключительно государственным структурам, согласно постановлению Правительства РФ № 1800, принятому 20 октября 2021 года.

Напомним, Роскомнадзор ещё в июне прокомментировал работу УВБ-76, но раскрыть информацию о владельце отказался. Согласно ведомству, данные о том, кто использует частоту, какие у него устройства, где они установлены и при каких условиях работают, не подлежат публичному распространению.