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Регион
19 июня, 02:38

Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радиостанции Судного дня»

В Роскомнадзоре отказались называть владельца «Радиостанции судного дня»

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радиостанции Судного дня», но раскрыть информацию о владельце отказался. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заявлении уточняется, что данные о том, кто использует частоту, какие у него устройства, где они установлены и при каких условиях работают, не подлежат публичному распространению. Такие сведения, по словам ведомства, относятся к разряду закрытых.

Речь идёт о частоте 4625 кГц — именно на ней уже несколько десятилетий звучит однообразный сигнал с редкими сообщениями. В Роскомнадзоре сослались на постановление правительства, которое относит этот диапазон к категории общего пользования — то есть его могут использовать разные структуры, независимо от назначения их оборудования.

«Бомжокрем»: «Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения
«Бомжокрем»: «Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения

А ранее в Сети появилась гипотеза о связи между УВБ-76 и обострением ситуации между Израилем и Ираном. Пользователи заметили, что отдельные цифровые группы из эфирного сообщения подозрительно похожи на координаты, расположенные вблизи Тегерана.

Тимур Хингеев
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