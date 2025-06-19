Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радиостанции Судного дня», но раскрыть информацию о владельце отказался. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заявлении уточняется, что данные о том, кто использует частоту, какие у него устройства, где они установлены и при каких условиях работают, не подлежат публичному распространению. Такие сведения, по словам ведомства, относятся к разряду закрытых.

Речь идёт о частоте 4625 кГц — именно на ней уже несколько десятилетий звучит однообразный сигнал с редкими сообщениями. В Роскомнадзоре сослались на постановление правительства, которое относит этот диапазон к категории общего пользования — то есть его могут использовать разные структуры, независимо от назначения их оборудования.