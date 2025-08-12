В Пентагоне признали необходимость территориального обмена для урегулирования на Украине
Пит Хегсет: Мир на Украине возможен только с территориальными уступками
Пит Хегсет. Обложка © Flickr / The White House
Урегулирование конфликта на Украине, по оценке главы Пентагона Пита Хегсета, неизбежно предполагает взаимные уступки, в том числе обмен территориями, при этом ни одна сторона не получит полного удовлетворения. Об этом министр обороны США заявил в интервью Fox News.
Он подчеркнул, что переговоры могут коснуться территориальных изменений, которые станут частью компромиссного соглашения. Однако полное согласие всех участников маловероятно. На вопрос о том, не создаст ли практика обмена земель прецедент, Хегсет ответил, что инициаторами нынешнего кризиса являются не представители администрации Дональда Трампа, причина кроется в слабости предыдущих правительств — Барака Обамы и Джо Байдена.
А ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что он может организовать личную встречу между российским лидером Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. При этом республиканец допустил, что его личное присутствие может и не потребоваться. Он отметил, что в конечном итоге предпримет все необходимые шаги, чтобы Путин и Зеленский оказались за одним столом переговоров.