В Пентагоне признали необходимость территориального обмена для урегулирования на Украине

Урегулирование конфликта на Украине, по оценке главы Пентагона Пита Хегсета, неизбежно предполагает взаимные уступки, в том числе обмен территориями, при этом ни одна сторона не получит полного удовлетворения. Об этом министр обороны США заявил в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что переговоры могут коснуться территориальных изменений, которые станут частью компромиссного соглашения. Однако полное согласие всех участников маловероятно. На вопрос о том, не создаст ли практика обмена земель прецедент, Хегсет ответил, что инициаторами нынешнего кризиса являются не представители администрации Дональда Трампа, причина кроется в слабости предыдущих правительств — Барака Обамы и Джо Байдена.