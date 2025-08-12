Встреча Путина и Трампа
11 августа, 22:12

Трамп заявил, что сможет усадить Путина и Зеленского за стол переговоров

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп убеждён в возможности организации личной встречи между российским лидером Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Выступая на пресс-конференции в Белом доме, республиканец допустил, что его личное присутствие на этих потенциальных переговорах может и не потребоваться.

Он отметил, что в конечном итоге предпримет все необходимые шаги, чтобы Путин и Зеленский оказались за одним столом переговоров. Трамп добавил, что его участие в этом процессе не является обязательным условием. Хозяин Белого дома выразил надежду, что такой формат диалога позволит найти решение для прекращения боевых действий на Украине.

«В конечном счёте я добьюсь того, что они оба окажутся в одном помещении», — заявил Трамп в разговоре с прессой.

Тем временем, Белый дом в спешке пытается определить место встречи Трампа и Путина. Логистические и геополитические вопросы пока остаются нерешёнными. По состоянию на понедельник место проведения саммита ещё не было объявлено.

