Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 19:47

Трамп напомнил о победах России над Гитлером и Наполеоном

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что Россия на протяжении своей истории участвовала во многих военных кампаниях. В качестве примера республиканец упомянул Вторую мировую войну и Отечественную войну 1812 года.

По словам Трампа, россияне являются «воюющей нацией», которая сумела одержать победы как над гитлеровской Германией, так и над армией французского императора.

«Они прошли через множество войн. Мой друг сказал, что Россия сильна, потому что она воюет. Они победили Гитлера, как и мы. Они победили Наполеона», — заявил хозяин Белого дома.

В США до сих пор ничего не готово перед встречей Путина и Трампа
В США до сих пор ничего не готово перед встречей Путина и Трампа

Ранее Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность отказа от посреднической роли в урегулировании вооружённого конфликта на Украине. Он отметил, что решение будет зависеть от итогов его предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом республиканец подчеркнул, что он сможет в первые пару минут встречи с российским коллегой понять, возможен ли мир на Украине.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar