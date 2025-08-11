Трамп напомнил о победах России над Гитлером и Наполеоном

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что Россия на протяжении своей истории участвовала во многих военных кампаниях. В качестве примера республиканец упомянул Вторую мировую войну и Отечественную войну 1812 года.

По словам Трампа, россияне являются «воюющей нацией», которая сумела одержать победы как над гитлеровской Германией, так и над армией французского императора.

«Они прошли через множество войн. Мой друг сказал, что Россия сильна, потому что она воюет. Они победили Гитлера, как и мы. Они победили Наполеона», — заявил хозяин Белого дома.