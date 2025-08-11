В США до сих пор ничего не готово перед встречей Путина и Трампа
CNN: Белый дом в спешке пытается определить место встречи Трампа и Путина
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786
В организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске до сих пор сохраняется неопределённость. Логистические и геополитические вопросы пока остаются нерешёнными. Об этом сообщает телеканал CNN.
«По состоянию на понедельник место проведения саммита ещё не было объявлено. Чиновники администрации всё ещё направляются на Аляску... чтобы определить, где именно встретятся президенты США и России», — указано в сообщении телеканала.
Напомним, переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, запланированные на 15 августа на территории Аляски, будут сосредоточены на вопросах урегулирования украинского кризиса. Американский лидер позднее заявил, что характер встречи с российским коллегой является ознакомительным, а её основная цель — «восполнить пробелы» в двусторонних отношениях.