В США до сих пор ничего не готово перед встречей Путина и Трампа

В организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске до сих пор сохраняется неопределённость. Логистические и геополитические вопросы пока остаются нерешёнными. Об этом сообщает телеканал CNN.

«По состоянию на понедельник место проведения саммита ещё не было объявлено. Чиновники администрации всё ещё направляются на Аляску... чтобы определить, где именно встретятся президенты США и России», — указано в сообщении телеканала.