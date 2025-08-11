Трамп ошарашил заявлением, что в пятницу «едет в Россию»

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в понедельник заявил, что в пятницу поедет в Россию.

Скорее всего, Трамп допустил оговорку: встреча 15 августа должна состояться на Аляске — по крайней мере, ранее обе стороны выразили готовность встретиться именно там. В частности, в Белом доме уточняли, что переговоры планируется провести 15 августа на Аляске, однако сам Трамп отметил, что готов к дальнейшим визитам и на российскую территорию. Ожидается, что лидеры обсудят варианты долгосрочного мирного урегулирования украинского конфликта, включая инициативы, предполагающие территориальные уступки.