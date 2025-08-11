Встреча Путина и Трампа
Отель на Аляске, где могут встретиться Путин и Трамп, закрыл бронирование номеров

Отель Alyeska Resort в Гирдвуде перестал принимать бронь на 14–15 августа. Именно в этом месте, предположительно, должны состояться переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Информацию об этом передаёт РИА «Новости».

Сейчас ни одна система бронирования не предлагает свободные места в указанный период. Даже на официальном сайте отеля эти даты выделены чёрным цветом, подчёркивая невозможность проживания.

Гирдвуд — курортный город в южной части муниципалитета Анкоридж на Аляске.

Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Основной темой переговоров станет ситуация на Украине и возможные пути урегулирования кризиса. Отсутствие представителей украинского правительства на встрече вызвало негативную реакцию в Киеве. По информации американских изданий, инициатором неучастия Владимира Зеленского стал российский лидер. Кроме того, ожидается, что европейские руководители также не будут присутствовать на данном мероприятии.

