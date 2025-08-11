Отель на Аляске, где могут встретиться Путин и Трамп, закрыл бронирование номеров

Отель Alyeska Resort в Гирдвуде перестал принимать бронь на 14–15 августа. Именно в этом месте, предположительно, должны состояться переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Информацию об этом передаёт РИА «Новости».