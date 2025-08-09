Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 19:09

Макрон пожаловался, что их с Мерцем, Стармером и Зеленским не зовут на Аляску

Макрон заявил, что будущее Украины не должны решать без украинцев и европейцев

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будущее Украины не должно решаться без участия украинцев и европейцев. Такой пост политик опубликовал на личной странице в соцсети X на фоне сообщений о саммите президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске после звонка Владимиру Зеленскому, с которым связался уже второй раз за неделю.

«Мы [западные лидеры] по-прежнему полны решимости поддерживать Украину, работая в духе единства и развивая работу, проделанную в рамках «Коалиции желающих». Будущее Украины не может быть определено без украинцев, которые уже более трёх лет борются за свою свободу и безопасность», написал он.

Европейцы также обязательно будут участвовать в решении этой проблемы, поскольку на карту поставлена их собственная безопасность, заявил политик.

На Украине узнали детали подготовки к переговорам Путина и Трампа
На Украине узнали детали подготовки к переговорам Путина и Трампа

Напомним, что встреча Владимира Путина с американским коллегой должна состояться 15 августа на Аляске. В Кремле сочли выбор локации логичным. Как уточнил помощник главы РФ Юрий Ушаков, темой обсуждения станет долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Высказываются предположение, что на саммит могут пригласить и Зеленского. Что касается остающихся за бортом процесса европейцев, то с дельным предложением к ним обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвавший Макрона и Мерца отправиться на переговоры с российской стороной в Москву.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Украина
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar