Макрон пожаловался, что их с Мерцем, Стармером и Зеленским не зовут на Аляску

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будущее Украины не должно решаться без участия украинцев и европейцев. Такой пост политик опубликовал на личной странице в соцсети X на фоне сообщений о саммите президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске после звонка Владимиру Зеленскому, с которым связался уже второй раз за неделю.

«Мы [западные лидеры] по-прежнему полны решимости поддерживать Украину, работая в духе единства и развивая работу, проделанную в рамках «Коалиции желающих». Будущее Украины не может быть определено без украинцев, которые уже более трёх лет борются за свою свободу и безопасность», — написал он.