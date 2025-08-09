Ушаков: Путин и Трамп на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование конфликта

В ходе предстоящей встречи на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран, а также видятся перспективы для реализации взаимовыгодных проектов, отметил Ушаков.