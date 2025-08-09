Ушаков: Путин и Трамп на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование конфликта
Юрий Ушаков. Обложка © Telegram / МИД России
В ходе предстоящей встречи на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран, а также видятся перспективы для реализации взаимовыгодных проектов, отметил Ушаков.
«Тем не менее, сами президенты сосредоточатся на вариантах достижения долгосрочного мирного разрешения украинского кризиса», – подчеркнул он.
Напомним, что встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа. Президент США заявил, что на переговорах он намерен обсудить возможность обмена территориями между Украиной и Россией. Трамп выразил уверенность в том, что все стороны – Путин, Зеленский и он сам – хотят мира, но для его достижения главе киевского режима «придётся что-то подписать».