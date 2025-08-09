Названо условие для прекращения огня на Украине, которое Путин якобы передал Уиткоффу

Москва готова к перемирию на Украине в обмен вывод украинских военных из восточной части страны. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По информации источников, президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил о готовности к полному прекращению огня, если Украина выведет войска с территории Донецкой Народной Республики. Источники в Киеве отметили, что Украина рассматривает это предложение, но при условии полного прекращения огня. При этом в материале не указано, как Россия планирует поступить с Запорожской и Херсонской областями.

Газета сообщает, что сделка открывает путь к следующему этапу. На нём Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят окончательный мирный план, который затем представят Владимиру Зеленскому. По данным издания, Путин якобы также пообещал принять закон о ненападении на Украину и Европу.

В статье указано, что именно это предложение побудило администрацию Трампа готовиться к встрече с российским лидером. При этом пресс-секретарь Белого дома отказалась комментировать ситуацию, также не ответил на запрос и Кремль.