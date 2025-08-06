В Кремле раскрыли темы беседы Путина и Уиткоффа
Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и перспективы сотрудничества
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Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф на встрече в Кремле обсудили ситуацию на Украине и перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», — уточнил он.
Ушаков сообщил, что в ходе переговоров стороны обменялись мнениями по украинскому кризису. Он уточнил, что Россия направила свои сигналы по этому вопросу, и аналогичные сигналы были получены от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Напомним, сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Начал свой визит он с прогулки по парку «Зарядье» вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а затем отправился в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. Их беседа длилась около 3 часов. Ранее сообщалось, что американский лидер планировал некое решение по итогам встречи в Кремле.