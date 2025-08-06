В Кремле раскрыли темы беседы Путина и Уиткоффа

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф на встрече в Кремле обсудили ситуацию на Украине и перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», — уточнил он.