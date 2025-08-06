Самолёт, предположительно, с Уиткоффом на борту приземлился во Внуково

Воздушное судно аналогичного типа, на котором летает спецпосланник президента США Стив Уиткофф, прибыло в Москву, приземлившись во Внуково. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации нескольких источников, включая американские, визит спецпосланника в Россию ожидался в среду. Американский лидер Дональд Трамп также подтверждал возможность поездки Уиткоффа в РФ в середине недели. Позже республиканец сообщил, что Россия и Соединённые Штаты проведут встречу 6 августа.