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6 августа, 04:18

Самолёт, предположительно, с Уиткоффом на борту приземлился во Внуково

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Воздушное судно аналогичного типа, на котором летает спецпосланник президента США Стив Уиткофф, прибыло в Москву, приземлившись во Внуково. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации нескольких источников, включая американские, визит спецпосланника в Россию ожидался в среду. Американский лидер Дональд Трамп также подтверждал возможность поездки Уиткоффа в РФ в середине недели. Позже республиканец сообщил, что Россия и Соединённые Штаты проведут встречу 6 августа.

В Госдепе подтвердили, что Уиткофф посетит Россию на этой неделе
В Госдепе подтвердили, что Уиткофф посетит Россию на этой неделе

Ранее воздушное судно Bombardier Global 7500, вылетевшее из Флориды, пересекло границу с Российской Федерацией. На борту, предположительно, находился Стив Уиткофф, который должен встретиться с руководством России в Москве.

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Алена Пенчугина
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