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Регион
5 августа, 21:30

Трамп заявил, что примет решение по санкциям против РФ после визита Уиткоффа

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Россия и Соединённые Штаты проведут встречу в среду, 6 августа, заявил американский президент Дональд Трамп. Республиканец добавил, что по результатам этих переговоров он намерен принять решение о возможном расширении антироссийских санкций.

«Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», — сказал хозяин Белого дома во время общения с журналистами в Вашингтоне.

Комментируя возможность введения 100-процентных пошлин на товары государств, покупающих энергоресурсы российского происхождения, Трамп подчеркнул, что никогда не устанавливал процент. Он добавил, что страна оказалась втянутой в украинский конфликт по вине предыдущего президента США Джо Байдена. Теперь же, по его словам, Соединённые Штаты прилагают усилия, направленные на мирное урегулирование.

Самолёт с Уиткоффом на борту, предположительно, вылетел из США
Самолёт с Уиткоффом на борту, предположительно, вылетел из США

Ранее официальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Тэмми Брюс подтвердила, что дипломат прибудет в Россию до конца текущей недели. До этого президент США анонсировал встречу Уиткоффа с официальными лицами РФ 6 или 7 августа. По мнению политолога Нората Аджамяна, данное мероприятие может стать последней попыткой сторон договориться перед истечением срока ультиматума.

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Виталий Приходько
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