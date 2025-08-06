Трамп заявил, что примет решение по санкциям против РФ после визита Уиткоффа

Россия и Соединённые Штаты проведут встречу в среду, 6 августа, заявил американский президент Дональд Трамп. Республиканец добавил, что по результатам этих переговоров он намерен принять решение о возможном расширении антироссийских санкций.

«Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», — сказал хозяин Белого дома во время общения с журналистами в Вашингтоне.

Комментируя возможность введения 100-процентных пошлин на товары государств, покупающих энергоресурсы российского происхождения, Трамп подчеркнул, что никогда не устанавливал процент. Он добавил, что страна оказалась втянутой в украинский конфликт по вине предыдущего президента США Джо Байдена. Теперь же, по его словам, Соединённые Штаты прилагают усилия, направленные на мирное урегулирование.