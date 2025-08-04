Визит спецпосланника президента Соединённых Штатов по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию состоится 6 или 7 августа. Об этом сообщил сам американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

Глава государства заявил, что его спецпосланник «сфокусирован на границе». «Я имею в виду [сектор] Газа, доставку людям продовольствия. Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг», — сказал республиканец. Трамп добавил, что о встрече с Уиткоффом просила российская сторона.

Таким образом, визит Уиткоффа в Москву состоится за один или два дня до истечения срока ультиматума, который ранее выдвинул Дональд Трамп. Напомним, изначально американский лидер требовал, чтобы Россия договорилась с киевским режимом о прекращении конфликта до первых чисел сентября, однако позднее сократил этот срок до 8 августа. Если за это время стороны не придут к соглашению, то Белый дом введёт 100-процентные пошлины в отношении торговых партнёров России. Таким образом Соединённые Штаты рассчитывают лишить Москву источников финансирования спецоперации на Украине и вынудить пойти на уступки. Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин заявил, что прекрасно понимает мотивы Трампа, который то выдвигает ультиматумы, то пытается возобновить дружбу. По его мнению, Запад стремится не завершить конфликт, а не дать России одержать победу.