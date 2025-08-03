Президент РФ Владимир Путин прекрасно понимает, что скрывается за словами американского коллеги Дональда Трампа, который то угрожает России, то ставит ультиматумы, то пытается возобновить дружбу. Российский лидер знает, что Запад стремится не завершить конфликт, а не дать Москве победить. Об этом пишет kp.ru, анализируя высказывания Путина и его ответ Трампу.

«Совсем недавно наши недруги и недоброжелатели говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. Сегодня у них другая, одна, но пламенная страсть — остановить наше наступление. Во что бы то ни стало. Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением ВСУ. Остановить, чтобы потом заняться доукомплектованием, довооружением», — напоминает издание слова президента.

Тогда Путин заметил, что Москва неустанно твердит о необходимости искоренить первопричины украинского конфликта, так как без этого все попытки остановить боевые действия не имею под собой оснований. Он уверен, что ничего не изменится, даже если Трамп начал переходить от лести к ультиматумам, так как Россия борется за своё выживание, поэтому никаким санкциями решить вопросы Запад не сможет.

Президент РФ предупредил, что Трамп полгода назад говорил, что «каждая сторона на переговорах должна немножко пострадать», а это также доказывает желание Вашингтона не дать России победить. Издание считает, что Кремль не строит иллюзий относительно Трампа. Вашингтон, который трижды склонял Украину к переговорам, прекрасно понимает, кто на самом деле всеми силами старается затянуть конфликт. Трамп бесится и ставит ультиматумы вовсе не из-за этого, а потому, что Москва не отступает от намеченных целей СВО, отмечает автор.