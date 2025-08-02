В США требуют от Трампа диалога с Россией для предотвращения ядерной войны

Президент США Дональд Трамп должен начать переговоры по существу, если его так сильно беспокоит российское ядерное оружие, а не разбрасываться громкими заявлениями. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association), Дэрила Кимбалла.

«Если Дональд Трамп действительно обеспокоен российским ядерным оружием, ему следует начать серьёзные переговоры с российскими коллегами», — заметил он.

Кимбалл подчеркнул, что главная цель таких переговоров — сохранить существующие ограничения на стратегические вооружения обеих стран и выработать конкретные меры, способные предотвратить эскалацию конфликта в ядерную катастрофу. Он отметил, что любая угроза применения ядерного оружия со стороны лидеров мировых держав недопустима, поскольку может привести к глобальным разрушениям и человеческим жертвам невиданных масштабов.