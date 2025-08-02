В США требуют от Трампа диалога с Россией для предотвращения ядерной войны
Директор ACA Кимбалл: Трампу следует начать диалог с РФ, если его беспокоит ЯО
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Президент США Дональд Трамп должен начать переговоры по существу, если его так сильно беспокоит российское ядерное оружие, а не разбрасываться громкими заявлениями. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association), Дэрила Кимбалла.
«Если Дональд Трамп действительно обеспокоен российским ядерным оружием, ему следует начать серьёзные переговоры с российскими коллегами», — заметил он.
Кимбалл подчеркнул, что главная цель таких переговоров — сохранить существующие ограничения на стратегические вооружения обеих стран и выработать конкретные меры, способные предотвратить эскалацию конфликта в ядерную катастрофу. Он отметил, что любая угроза применения ядерного оружия со стороны лидеров мировых держав недопустима, поскольку может привести к глобальным разрушениям и человеческим жертвам невиданных масштабов.
Эксперт убеждён, что только через открытый и серьёзный диалог можно обеспечить стабильность и безопасность, снизить напряжённость и избежать непредсказуемых последствий в международных отношениях. Вызов времени — не допустить возобновления гонки вооружений и сохранить мир на планете.
Напомним, что в ответ на заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, глава Белого дома сказал, что отдал приказ двум атомным подлодкам отправиться поближе к РФ. В Пентагоне не стали уточнять, куда именно он их послал, но Трамп говорит, что США полностью готовы к ядерной войне.