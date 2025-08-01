Трамп занервничал после слов Медведева и отправил в поход две ядерные подлодки

Глава США Дональд Трамп объявил, что направил две атомные субмарины в «соответсвующие регионы» после «крайне провокационных» заявлений зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Соответствующий пост появился на странице президента Штатов в соцсети Truth Social.

«На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами», — заявил американский лидер.