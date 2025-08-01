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Регион
1 августа, 17:33

Трамп занервничал после слов Медведева и отправил в поход две ядерные подлодки

Трамп направил две ядерные субмарины на боевое дежурство после слов Медведева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Глава США Дональд Трамп объявил, что направил две атомные субмарины в «соответсвующие регионы» после «крайне провокационных» заявлений зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Соответствующий пост появился на странице президента Штатов в соцсети Truth Social.

«На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами», заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что слова имеют значение и «нередко становятся причиной непреднамеренных последствий». Также он выразил надежду, что в этом случае обойдётся без обострений.

Путин сдержанно ответил на ультиматум Трампа
Путин сдержанно ответил на ультиматум Трампа

Напомним, Дмитрий Медведев резко ответил на ультиматум Трампа по заключению сделки на Украине. Глава Штатов тоже за словом в карман не полез, назвав главу Совбеза РФ «неудавшимся экс-президентом России, считающим, что он всё ещё у власти», и потребовал от него следить за словами, ведь он «заходит на очень опасную территорию». Медведев иронично ответил на эти угрозы, напомнив о российской системе ядерного сдерживания «Мёртвая рука».

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Юрий Лысенко
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