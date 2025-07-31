Трамп обратился к Медведеву и призвал его «следить за словами»
Трамп: Медведев вступает на очень опасную территорию из-за своих резких слов
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Заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву рекомендуется более тщательно подбирать слова. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
«Он (Медведев. — прим. Life.ru) вступает на очень опасную территорию», — заявил Трамп.
Как затем добавил американский президент, Медведев, на его взгляд, «по-прежнему видит себя главой российского государства».
Ранее Медведев заявил, что ни Грэм*, ни Трамп не имеют права диктовать сроки переговоров между Россией и Украиной. А американскому президенту Дональду Трампу, который угрожает России и сокращает отмеренный им срок на урегулирование украинского конфликта, также следует помнить, что любой ультиматум ведёт к войне, считает Медведев.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.