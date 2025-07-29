«Вы сильно ошибётесь»: Русофоб Грэм* ответил на слова Медведева о Трампе

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* резко отреагировал на заявление Дмитрия Медведева о Дональде Трампе. Заместитель председателя Совбеза России ранее заявил, что американский лидер «играет с Россией в ультиматумы», напомнив, что «Россия — это не Израиль и даже не Иран».

«Обращаюсь к тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьёзно относится к прекращению кровопролития между Россией и Украиной: вы и ваши подопечные скоро сильно ошибётесь», — написал Грэм в соцсети X.

Сенатор подчеркнул, что вскоре россияне поймут, что Джо Байден больше не президент Штатов, и призвал Москву сесть за стол переговоров. Тем временем Медведев предупредил, что каждый новый ультиматум со стороны Вашингтона — это шаг к войне, причём не с Украиной, а с самими США.