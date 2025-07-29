«Вы сильно ошибётесь»: Русофоб Грэм* ответил на слова Медведева о Трампе
Грэм* заявил Медведеву, что Трамп серьёзно относится к ситуации на Украине
Дмитрий Медведев и Линдси Грэм*. Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* резко отреагировал на заявление Дмитрия Медведева о Дональде Трампе. Заместитель председателя Совбеза России ранее заявил, что американский лидер «играет с Россией в ультиматумы», напомнив, что «Россия — это не Израиль и даже не Иран».
«Обращаюсь к тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьёзно относится к прекращению кровопролития между Россией и Украиной: вы и ваши подопечные скоро сильно ошибётесь», — написал Грэм в соцсети X.
Сенатор подчеркнул, что вскоре россияне поймут, что Джо Байден больше не президент Штатов, и призвал Москву сесть за стол переговоров. Тем временем Медведев предупредил, что каждый новый ультиматум со стороны Вашингтона — это шаг к войне, причём не с Украиной, а с самими США.
Ранее Медведев заявил, что ни Грэм*, ни Трамп не имеют права диктовать сроки переговоров между Россией и Украиной. А американскому президенту Дональду Трампу, который угрожает России и сокращает отмеренный им срок на урегулирование украинского конфликта, также следует помнить, что любой ультиматум ведёт к войне, считает Медведев.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.