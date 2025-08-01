Путин сдержанно ответил на ультиматум Трампа

Президент России Владимир Путин в ходе своей встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме заявил, что, если Киев не считает текущий момент благоприятным для начала переговоров, Москва готова проявить терпение и подождать. Это заявление главы государства было сделано непосредственно перед предстоящим визитом спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. По мнению ряда обозревателей, российский лидер тем самым дал довольно сдержанный ответ на условия, выдвинутые, как предполагается, президентом США Дональдом Трампом.

Путин акцентировал внимание на том, что причиной разочарований от итогов переговорных процессов зачастую становятся чрезмерные ожидания. Именно поэтому, по его словам, ранее было предложено создать три рабочие группы для продвижения мирного урегулирования конфликта. Несмотря на то, что на данный момент эти группы ещё не сформированы, лидер Кремля выразил убеждённость в том, что даже сам факт подобных встреч способен способствовать прогрессу в диалоге.

Глава российского государства также напомнил о неизменных целях специальной военной операции, главная из которых, по его словам, заключается в устранении корневых причин, породивших текущий кризис. В 2024 году Москва уточнила свои требования, включая вывод Вооружённых сил Украины с территорий новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО, а также гарантии прав русскоязычного населения и канонической православной церкви на Украине.