Путин заявил о необходимости достичь долгосрочного мира на Украине

Установление мира на Украине должно носить долгосрочный характер и не иметь временных рамок, а также подразумевать обеспечение условий для русского языка и деятельности православной церкви на украинских землях. Об этом сказал журналистам президент РФ Владимир Путин, комментируя цели Москвы в переговорном процессе с Киевом.

«И гуманитарные вопросы — это русский язык, это независимость и достойные условия развития православной церкви, христианской церкви на Украине. Всё это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного, вообще без всяких временных ограничений мира», — отметил президент.