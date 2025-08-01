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Регион
1 августа, 12:22

Путин заявил о необходимости достичь долгосрочного мира на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Установление мира на Украине должно носить долгосрочный характер и не иметь временных рамок, а также подразумевать обеспечение условий для русского языка и деятельности православной церкви на украинских землях. Об этом сказал журналистам президент РФ Владимир Путин, комментируя цели Москвы в переговорном процессе с Киевом.

«И гуманитарные вопросы — это русский язык, это независимость и достойные условия развития православной церкви, христианской церкви на Украине. Всё это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного, вообще без всяких временных ограничений мира», отметил президент.

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Также во время своего выступления Путин, комментируя переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, заявил, что дипломатические процессы никогда нельзя оставлять в стороне, особенно если речь идёт о возможном мире.

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Татьяна Миссуми
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