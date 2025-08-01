Путин назвал востребованными переговоры, говоря о возможном перемирии РФ и Киева

Президент России Владимир Путин, комментируя переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, заявил, что дипломатические процессы никогда нельзя оставлять в стороне, особенно если речь идёт о возможном мире. Об этом политик сказал журналистам во время своего визита на остров Валаам.

«Что касается переговоров, переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно, если это стремление к миру», — подчеркнул глава государства.