Путин назвал востребованными переговоры, говоря о возможном перемирии РФ и Киева
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Президент России Владимир Путин, комментируя переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, заявил, что дипломатические процессы никогда нельзя оставлять в стороне, особенно если речь идёт о возможном мире. Об этом политик сказал журналистам во время своего визита на остров Валаам.
«Что касается переговоров, переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно, если это стремление к миру», — подчеркнул глава государства.
Напомним, что 23 июля российская сторона во время переговоров с Украиной в Стамбуле предложила создать три рабочие группы для онлайн-взаимодействия по ключевым направлениям. Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил после встречи, что это поможет оптимизировать процесс диалога. Это был третий раунд переговоров.