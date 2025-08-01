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Регион
1 августа, 11:46

Путин назвал востребованными переговоры, говоря о возможном перемирии РФ и Киева

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин, комментируя переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, заявил, что дипломатические процессы никогда нельзя оставлять в стороне, особенно если речь идёт о возможном мире. Об этом политик сказал журналистам во время своего визита на остров Валаам.

«Что касается переговоров, переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно, если это стремление к миру», подчеркнул глава государства.

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Напомним, что 23 июля российская сторона во время переговоров с Украиной в Стамбуле предложила создать три рабочие группы для онлайн-взаимодействия по ключевым направлениям. Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил после встречи, что это поможет оптимизировать процесс диалога. Это был третий раунд переговоров.

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Татьяна Миссуми
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