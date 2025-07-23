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23 июля, 19:12

Мединский: Москва предложила Киеву создать три рабочие онлайн-группы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российская делегация предложила Украине организовать три рабочие группы для онлайн-взаимодействия по ключевым направлениям. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, подводя итоги третьего раунда переговоров.

По его словам, инициатива предполагает создание отдельных групп по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Такое решение, как пояснил Мединский, позволит оптимизировать процесс переговоров, сэкономив время и бюджетные средства.

Он добавил, что в состав групп войдут профильные специалисты, включая представителей военных ведомств. Украинская сторона, по информации главы российской делегации, взяла предложение на рассмотрение.

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Напомним, третий раунд переговоров делегаций России и Украины прошёл в закрытом режиме в среду, 23 июля в Стамбуле. Перед его началом руководители делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины, провели встречу тет-а-тет. Переговоры в расширенном составе стартовали в 20:37 по Москве и завершились спустя около 40 минут.

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Никита Никонов
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