Мединский: Москва предложила Киеву создать три рабочие онлайн-группы

Российская делегация предложила Украине организовать три рабочие группы для онлайн-взаимодействия по ключевым направлениям. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, подводя итоги третьего раунда переговоров.

По его словам, инициатива предполагает создание отдельных групп по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Такое решение, как пояснил Мединский, позволит оптимизировать процесс переговоров, сэкономив время и бюджетные средства.