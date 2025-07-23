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23 июля, 19:09

Мединский: Россия передала Украине более 7 тысяч тел погибших бойцов ВСУ

Россия передала Украине свыше 7 тысяч тел погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

Как отметил Мединский, обмен телами погибших был завершён в ходе третьего раунда переговоров. Он подчеркнул, что решение о передаче останков было продиктовано моральными принципами, согласно которых каждый погибший солдат должен быть похоронен на родине.

Также он добавил, что российская сторона получила обратно небольшое количество тел своих военнослужащих.

Мединский: Россия предложила Украине обменять еще не менее 1200 пленных
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Напомним, третий раунд переговоров делегаций России и Украины прошёл в закрытом режиме в среду, 23 июля в Стамбуле. Перед этим главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины, провели встречу тет-а-тет. Переговоры в расширенном составе стартовали в 20:37 по Москве и завершились спустя около 40 минут.

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Никита Никонов
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