Мединский: Россия передала Украине более 7 тысяч тел погибших бойцов ВСУ

Россия передала Украине свыше 7 тысяч тел погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

Как отметил Мединский, обмен телами погибших был завершён в ходе третьего раунда переговоров. Он подчеркнул, что решение о передаче останков было продиктовано моральными принципами, согласно которых каждый погибший солдат должен быть похоронен на родине.