Мединский: Россия передала Украине более 7 тысяч тел погибших бойцов ВСУ
Россия передала Украине свыше 7 тысяч тел погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.
Как отметил Мединский, обмен телами погибших был завершён в ходе третьего раунда переговоров. Он подчеркнул, что решение о передаче останков было продиктовано моральными принципами, согласно которых каждый погибший солдат должен быть похоронен на родине.
Также он добавил, что российская сторона получила обратно небольшое количество тел своих военнослужащих.
Напомним, третий раунд переговоров делегаций России и Украины прошёл в закрытом режиме в среду, 23 июля в Стамбуле. Перед этим главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины, провели встречу тет-а-тет. Переговоры в расширенном составе стартовали в 20:37 по Москве и завершились спустя около 40 минут.