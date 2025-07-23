Мединский: Россия предложила Украине обменять еще не менее 1200 пленных

Россия предложила Украине обменять ещё не менее 1200 военнопленных с каждой стороны. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

«Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведён обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны», — сказал помощник президента РФ по итогам третьего раунда переговоров.