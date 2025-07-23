Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 19:04

Мединский: Россия предложила Украине обменять еще не менее 1200 пленных

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Россия предложила Украине обменять ещё не менее 1200 военнопленных с каждой стороны. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

«Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведён обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны», — сказал помощник президента РФ по итогам третьего раунда переговоров.

С подконтрольной Киеву территории вернули двух военных РФ, нуждающихся в медпомощи
С подконтрольной Киеву территории вернули двух военных РФ, нуждающихся в медпомощи

Напомним, третий раунд переговоров российской и украинской делегаций прошёл в закрытом режиме 23 июля в Стамбуле. Перед этим главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели встречу тет-а-тет. Переговоры в расширенном составе стартовали в 20:37 по Москве и завершились спустя около 40 минут.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Владимир Мединский
  • Переговоры в Стамбуле
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar