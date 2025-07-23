С подконтрольной Киеву территории вернули двух военных РФ, нуждающихся в медпомощи

Двое российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи, были возвращены 22 июля с территории, подконтрольной киевскому режиму. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что их возвращение стало возможным в рамках российско-украинских договорённостей о бессрочных санитарных обменах, которые были достигнуты 2 июня в Стамбуле.