С подконтрольной Киеву территории вернули двух военных РФ, нуждающихся в медпомощи
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Двое российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи, были возвращены 22 июля с территории, подконтрольной киевскому режиму. Об этом сообщило Министерство обороны России.
В ведомстве уточнили, что их возвращение стало возможным в рамках российско-украинских договорённостей о бессрочных санитарных обменах, которые были достигнуты 2 июня в Стамбуле.
Сейчас возвращённые военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Позднее их доставят в Россию для прохождения дальнейшего лечения в специализированных медицинских учреждениях Минобороны.
Ранее Life.ru писал, что обмены пленными могут стать ключевой темой третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что они пройдут уже 23 июля.