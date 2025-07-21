Зеленский раскрыл планы на третий раунд переговоров в Стамбуле

Основные темы переговоров в Стамбуле включают организацию встречи лидеров. Об этом сообщил Владимир Зеленский на ежегодном совещании с дипломатами.

«Ведь встречи для нас понятны — возвращение пленных, возвращение детей, и подготовка встречи лидеров», — заявил Зеленский. По его словам, уже ведётся подготовка как минимум к одному обмену военнопленными.