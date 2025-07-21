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21 июля, 17:57

Зеленский раскрыл планы на третий раунд переговоров в Стамбуле

Зеленский: На переговорах будет обсуждаться встреча лидеров и обмен пленных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Основные темы переговоров в Стамбуле включают организацию встречи лидеров. Об этом сообщил Владимир Зеленский на ежегодном совещании с дипломатами.

«Ведь встречи для нас понятны — возвращение пленных, возвращение детей, и подготовка встречи лидеров», — заявил Зеленский. По его словам, уже ведётся подготовка как минимум к одному обмену военнопленными.

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Напомним, ранее была информация, что новый этап переговоров между Россией и Украиной хотят провести на этой неделе. Местом проведения переговоров по-прежнему рассматривается Стамбул. При этом Зеленский выразил желание встретиться с Владимиром Путиным лично. В Германии предполагают, что такая позиция может быть связана с некими договорённостями, достигнутыми экс-комиком с Соединёнными Штатами.

Александра Мышляева
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